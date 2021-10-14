В Україні збільшилася кількість областей з ознаками "помаранчевої" зони карантину: перелік

В Україні збільшилася кількість областей з ознаками "помаранчевої" зони карантину: перелік

Від 15 жовтня Херсонська область переходить до "червоної" зони.

В Україні станом на 14 жовтня кількість областей з ознаками "помаранчевої" зони карантину збільшилася до 17.

Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, згідно з цими даними, це Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

Таким чином, після оновлення даних з регіонів, до переліку "помаранчевих" областей приєдналися Миколаївська і Тернопільська. Варто зазначити, що найвищий рівень захворюваності спостерігається в Луганській та Чернівецькій областях – показники 912 та 867 на 100 тис. населення відповідно.

"Жовтими" наразі залишаються Київ та Київська область, а також Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Полтавська та Рівненська області.

Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що критичні передумови для входження до "червоної" зони через ситуацію з коронавірусом наразі мають Сумська, Донецька, Житомирська та Харківська області. Найкритичніша ситуація у Сумській області. Своєю чергою Херсонська область через погіршення ситуації з COVID-19 переходить до "червоної" зони карантину. Обмеження у регіоні почнуть діяти вже від 15 жовтня.

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