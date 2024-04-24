В Україні збільшили чисельність прикордонників на 15 тис. осіб: у ДПСУ пояснили навіщо

Державну прикордонну службу України збільшать на 15 тисяч осіб, аби у подальшому захистити державний кордон.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

Він наголосив, що ДПСУ - складова частина Сил оборони. Прикордонники також формують бойові підрозділи, які зараз воюють на лінії фронту і захищають кордон з агресоркою Росією.

"Треба розуміти: коли потрібно буде взяти під контроль весь наш державний кордон - першими будуть залишатися прикордонники. Нам потрібно чисельна перевага від того, що є зараз, щоб мати зараз ці бойові підрозділи", - розповів Демченко.

За його словами, збільшувати кількість прикордонників будуть у межах мобілізації. Крім того, добровольці можуть самостійно звертатися до центрів комплектування ДПСУ.

Також Демченко зауважив, що зараз прикордонна служба потребує операторів дронів, водіїв та артилеристів.

Нагадаємо, 24 квітня народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що в Україні збільшать чисельність прикордонників. Рішення ухвалили парламентарі. До кінця року загальна кількість прикордонників становитиме до 75 тис. осіб.

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