В Україні збільшили тарифи на воду: на скільки зростуть ціни у платіжках

В середньому платіжки за воду зростуть на близько 60 грн.

В Україні від 1 липня зростуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення – таке рішення 29 червня ухвалила НКРЕКП.

Про це стало відомо із трансляції засідання Націкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Так, комісія ухвалила рішення про підвищення тарифів на воду від 1 липня 2023 року в середньому на 32% (залежно від водоканалу). Зростання вартості водопостачання відбудеться у два етапи: перший – 1 липня, другий – 1 вересня.

Також читайте Яким буде курс долара до кінця 2023 року: економіст дав прогноз

"Рішення передбачає збільшення платіжки на воду і водовідведення для середньостатистичної сім'ї на близько 60 гривень. Тобто це не занадто висока цифра, але цим ми забезпечимо належну роботу водоканалів і наявність води у крані належної якості", – повідомив член НКРЕКП Руслан Кайдаш.

Наскільки в Києві зростуть тарифи на воду

Тарифи зростуть для 34 підприємств, серед яких зокрема "Київводоканал". Так, у Києві тариф на воду збільшиться на 10,75 грн (з ПДВ).

Для жителів Києва від 1 липня вартість 1 куб. м води обійдеться загалом у 41,136 грн/м³:

централізоване водопостачання – 22,884 грн/м³ з ПДВ;

централізоване водовідведення – 18,252 грн/м³ з ПДВ.

Витрати сім’ї із трьох осіб, які в середньому за місяць споживають 6,5 м³ холодної води, зростуть на 69,88 грн.

Наскільки зростуть тарифи на воду у містах України

Для жителів Одеси вартість води зросте від 35,15 до 44,86 грн/м³,

Для жителів Вінниці – від 25,62 до 47,75 грн/м³,

Дніпра – від 31,36 до 38,79 грн/м³,

Ужгорода – до 54,57 грн/м³.

Для Херсонської, Миколаївської та Харківській областей тариф на воду не змінюватимуть.

Зауважимо, що для отримувачів субсидій суми у платіжках не зміняться, адже субсидії будуть перераховані.

Чому зросли тарифи на воду

В НКРЕКП пояснили підвищення тарифів на воду тим, що останнім часом збільшились витрати на електроенергію, було підвищено зарплату, а також здорожчали реагенти для очищення води.

Нагадаємо, востаннє тарифи на воду в Україні підвищували ще у грудні 2021 року.

Як пояснив раніше президент асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький, збитки водопровідної галузі 2022 року становили 4,4 млрд грн, а від початку 2023 року – 3,4 млрд грн. Експерт сказав, що тарифи на воду в Україні є нижчими від економічно обґрунтованих витрат. Тож водоканали вимагали від НКРЕКП від 1 липня на 33% підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення.

Читайте також: