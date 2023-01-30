В Україні збільшилось споживання електроенергії: можливі аварійні відключення

Наразі по всій країні діють відключення світла за графіками.

Станом на ранок 30 січня в Україні збільшилось споживання електроенергії. Тим часом зберігається значний дефіцит в енергосистемі. У регіонах можливі аварійні відключення у разі перевищення встановлених лімітів.

Про це повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго".

Зазначається, що енергосистема все ще відновлюється після російських ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій.

Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

"Триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. Декілька енергоблоків електростанцій виведені у ремонт на вихідних", - повідомили в енергетичній компанії.

Нагадаємо, російські окупанти 30 січня вивели на бойове чергування в Чорному й Азовському морях понад 10 кораблів. Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

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