В Україні збільшується споживання електроенергії: в "Укренерго" назвали причини

До всіх обленерго доведені ліміти споживання.

Через похолодання в Україні збільшується споживання електроенергії. Саме тому значно збільшується і дефіцит потужності.

Про ситуацію в енергосистемі станом на 25 січня повідомили в "Укренерго".

За даними оператора, виробництво електроенергії на електростанціях, що працюють, не може повністю покрити споживання.

Наразі до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Кожний обленерго в своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень. Вони мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

"Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", - наголошують в "Укренерго".

В компанії також повідомили, що протягом останньої доби через артилерійські обстріли була пошкоджена енергетична інфраструктура в прифронтових районах на півдні та сході. Там, де військові надали дозвіл, тривають ремонтні роботи.

Нагадаємо, голова уряду Денис Шмигаль заявив, що Україна достойно пройшла половину зими, попри ракетні удари Росії по енергосистемі. Втім, наголосив прем'єр, ще "рано розслаблятися". Хоч, за його словами, Україна має достатньо ресурсів для завершення опалювального сезону в нормальному режимі.

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