В Україні збільшили обсяги бронювання від мобілізації: кого це стосується

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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У п’ятницю, 30 травня, український уряд ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Збільшено обсяги бронювання військовозобовʼязаних працівників підприємств, установ і організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань», - йдеться у повідомленні.

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У Мінекономіки додали, що ухвалені зміни розширюють можливості збереження кадрового потенціалу для підприємств, які забезпечують обороноздатність країни під час воєнного стану.

У міністерстві повідомили, що головна зміна полягає у бронюванні 100% військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

Окрім того, запроваджено особливі умови для підприємств, які охороняють об’єкти ПЕК.

Такі підприємства можуть застосовувати будь-які три встановлені критерії - наразі не є обов'язковими критерії щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і рівня середньої ЗП по підприємству не менше 20 тис. грн. Також для них скасовано вимоги щодо рівня середньомісячної зарплати заброньованих не менше 20 тис. грн.

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Умови для бронювання залишаються незмінними:

підприємство має бути включене до переліку критично важливих – за поданням відповідного органу (Міноборони, Міненерго тощо);

подання заяви здійснюється виключно в цифровому форматі через портал “Дія”;

відповідальність за формування списків підприємств покладено на уповноважені державні органи.

Нагадаємо, віднедавна до загальної кількості військовозобов’язаних співробітників підприємства зараховуються й ті працівники, яких мобілізували після 18 травня 2024 року. Це дозволяє компаніям розширити обсяг квот на бронювання персоналу.