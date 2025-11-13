- Дата публікації
В Україні здорожчало дизельне пальне: експерт пояснив причину
Наразі попит перевищив пропозицію, тому ціна на дизель пішла вгору.
В Україні фіксують здорожчання дизельного пального. Це спричинили санкції та дефіцит дизелю в Європі.
Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав ексочільник Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук.
За його словами, на європейському ринку суттєво скоротилося постачання дизелю російського походження через новий, 19-й пакет санкцій.
«Призупинили нафтопереробний завод у Сербії, і так далі за ланцюжком», — зазначив Косянчук.
Сукупність цих факторів і спричинила подорожчання пального в Україні.
Раніше повідомлялося, що від 1 січня 2026 року зростуть ціни на пальне.
Як розповів директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, вартість пального зросте приблизно на 1–1,5 гривні за літр, залежно від його типу та марки. Ключові причини — зміни в податковому законодавстві, сезонні чинники й коливання цін на нафту на європейських ринках.
«Підвищення цін на бензин очікується в межах 1–1,5 гривні за літр. Це пов’язано з новими податковими ставками на пальне та загальною динамікою ринку, який реагує на європейські котирування», — пояснив Куюн.