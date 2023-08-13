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В Україні здорожчала комуналка: як змінились цифри у платіжках – Держстат

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Україні здорожчала комуналка: як змінились цифри у платіжках – Держстат

Платіжка за комунальні послуги. / Фото: УНІАН

В Україні найбільше зросла вартість електроенергії.

В Україні загальне здорожчання комунальних послуг від липня 2022 року до липня 2023 року склало – 14,7%. Найбільше зросла вартість електроенергії – на 69,7%.   

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Також здорожчали:

  • послуги з управління багатоквартирними будинками – 2,7%;
  • водопостачання – на 0,8%;
  • каналізація – на 0,7%.

Водночас, вартість природного газу не змінилася. А гаряча вода та опалення здешевшали на 0,2%.

Раніше ми писали, хто може отримати субсидію та як вона нараховується (інструкція).

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Дата публікації
Перегляди
728
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