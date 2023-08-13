В Україні здорожчала комуналка: як змінились цифри у платіжках – Держстат

В Україні найбільше зросла вартість електроенергії.
В Україні загальне здорожчання комунальних послуг від липня 2022 року до липня 2023 року склало – 14,7%. Найбільше зросла вартість електроенергії – на 69,7%.
Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Також здорожчали:
- послуги з управління багатоквартирними будинками – 2,7%;
- водопостачання – на 0,8%;
- каналізація – на 0,7%.
Водночас, вартість природного газу не змінилася. А гаряча вода та опалення здешевшали на 0,2%.
Раніше ми писали, хто може отримати субсидію та як вона нараховується (інструкція).
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