В Україні здорожчала комуналка: як змінились цифри у платіжках – Держстат

В Україні загальне здорожчання комунальних послуг від липня 2022 року до липня 2023 року склало – 14,7%. Найбільше зросла вартість електроенергії – на 69,7%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Також здорожчали:

послуги з управління багатоквартирними будинками – 2,7%;

водопостачання – на 0,8%;

каналізація – на 0,7%.

Водночас, вартість природного газу не змінилася. А гаряча вода та опалення здешевшали на 0,2%.

Раніше ми писали, хто може отримати субсидію та як вона нараховується (інструкція).

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