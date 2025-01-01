В Україні здорожчає оформлення паспортів: скільки це коштуватиме

Від 1 січня подорожчає оформлення паспортів. Причина полягає у зростанні цін на бланки окремих документів.

Про це повідомляє Державна міграційна служба.

Здорожчання паспортів

Деталі

Внутрішні документи виготовлятимуть за такими цінами:

паспорт громадянина України (ID-картка) вперше — безкоштовно;

паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів — 558 грн;

паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів — 928 грн;

"У зв'язку з цим зростала і загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні", — йдеться у повідомленні.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон коштуватиме 1042 грн або 1682 грн (стандартні строки або терміновий).

Раніше йшлося про те, що паспортний сервіс України тимчасово призупинив видавання та оформлення паспортних документів.

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