В Україні жили динозаври: під Кременчуком виявили скелет і гніздо з яйцями

У Кременчуцькому районі виявили докази того, що на території України колись жили динозаври.

Про це повідомляє "2+2".

Декілька років тому у Чкаловському каньйоні утворилася величезна порожнина, схожа на печеру. Це сталося через те, що навесні розтанув сніг, і вода вимила верхній шар порід. Місцеві випадково виявили там величезний скелет.

Науковці дійшли висновку, що скелет належав брахіозавру — наймасивнішому доісторичному ящуру. Крім того, неподалік від його кісток виявили яйця. У скам’янілих рештках навіть добре збереглися обриси дитинчат, а в одному з яєць видно зародок.

Вчені припустили, що скелет належав самці, яка охороняла гніздо. Знахідка підтвердила, що в доісторичні часи в Україні водилися динозаври. Виявлення майже цілого скелета брахіозавра стало сенсацією.

"Але є ще дещо цікаве – вік цих яєць всього чотири тисячі років. Тобто, під час льодовикового періоду цій істоті якимось чином вдалося врятуватися", — зазначили журналісти.

Нагадаємо, вчені повідомили про те, що вони виявили новий вид тиранозавра, який був названий Tyrannosaurus mcraeensis. Це також був величезний 12-метровий динозавр, який важив 10 тонн і мав велику пащу, наповнену великою кількістю зубів.

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