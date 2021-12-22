В Україні жінок певних професій зобов’язали стати на військовий облік: кого це стосується

В Україні жінок певних професій зобов’язали стати на військовий облік: кого це стосується

Роз’яснення щодо того, як виконати цей наказ, у Міноборони повідомлять пізніше.

В Україні набув чинності наказ Міністерства оборони, яким затверджено перелік галузей і професій для жінок, які повинні перебувати на військовому обліку.

Наказ Міноборони №313 було зареєстровано в Міністерстві юстиції ще 3 грудня 2021 року, а нещодавно його було офіційно опубліковано.

Відповідно до цього документу, на військовому обліку повинні перебувати працівниці, зайняті у 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи.

У цьому переліку найрізноманітніші професії (серед них як керівники виробничих підрозділів та органів влади, так і звичайні робітники та службовці) отримали споріднені військово-облікові спеціальності.

Відтепер роботодавець повинен проконтролювати наявність документів про перебування на військовому обліку у своїх працівників - не лише у чоловіків, але і в жінок. За прийом на роботу працівника без перебування на обліку передбачено штраф від Держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки - від 5100 до 8500 грн.

Згідно зі ст. 28 Закону про військовий обов'язок, граничний вік перебування у запасі - до 60 років.

Повний перелік професій, які отримали військово-облікові спеціальності, можна переглянути за посиланням.

Радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова у коментарі "Громадському радіо" повідомила, що до кінця наступного тижня на сайті військкоматів або Міністерства оборони з’явиться роз’яснення щодо того, як жінкам вперше стати на військовий облік. Розглядатиметься, зокрема, можливість пройти цю бюрократичну процедуру онлайн, якщо це буде дозволено з точки зору безпеки.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про посилені заходи, які вживаються для прикриття мостів, ГЕС, АЕС та інших важливих інфраструктурних об’єктів через складну ситуацію біля кордонів України.

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