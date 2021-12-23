Відповідний наказ Міністерства оборони вже набув чинності.

В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік. У Міноборони пояснили мету такого рішення.

"У мирний час відбувається накопичення військового ресурсу, проводиться якісна та кількісна характеристика всіх військових спеціальностей... В крайній необхідності, такі військові спеціалісти будуть викликані на військову службу. Дійсно, в разі введення воєнного стану, або в особливий період під час мобілізації. Хочу підкреслити, що у нас пройшло шість хвиль мобілізації, ми за цих шість хвиль призвали майже 200 тисяч осіб. Жодна жінка без її згоди на службу не потрапила" - пояснили у відомстві.

Нагадаємо, в Україні набув чинності наказ Міністерства оборони, яким затверджено перелік галузей і професій для жінок, які повинні перебувати на військовому обліку. Тож на облік військовозобов'язаних тепер братимуть українок, які мають професії, споріднені із військово-обліковими спеціальностями, та придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком. Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві – 60 років.

До переліку професій, які згадуються в наказі, входять 35 сфер діяльності, що охоплюють майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи. Детальніший список професій, який зобовʼязує жінок стати на військовий облік, можна переглянути тут.

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