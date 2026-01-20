В Україні з’являться Пункти незламності зі спальними місцями, де можна буде переночувати

Пункти незламності в Україні отримують спальне обладнання для громадян / © Юлія Свириденко

В Україні запускають нові Пункти незламності, де люди зможуть отримати допомогу, зігрітися та переночувати в безпечних умовах, що особливо важливо під час холодів та відновлення енергосистеми після ворожих обстрілів.

Про це написала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко 19 січня.

Нововведення передбачає створення опорних пунктів, які зможуть працювати понад 48 годин безперервно. Вони будуть оснащені запасами води та електроенергії, стабільним зв’язком, а головне — облаштованими спальними місцями, де можна буде переночувати у разі потреби.

Пункт незламності

Розгортання таких пунктів планується з урахуванням чисельності населення в населених пунктах, а за потреби кількість спальних місць можна буде збільшити.

Станом на сьогодні по всій країні працює 10 676 Пунктів незламності, якими вже скористалися понад 130 тисяч людей. Ще майже три тисячі пунктів готові до відкриття у разі потреби.

Нові опорні Пункти незламності стануть важливою підтримкою для українців, забезпечуючи не тільки допомогу та зарядку пристроїв, але й можливість переночувати в комфортних умовах під час надзвичайних ситуацій, зазначила Свириденко.

Нагадаємо, через ворожі ракетні удари українці змушені шукати способи, як зігрітись. Про затяту війну за тепло розповіла кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

