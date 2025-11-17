Ліс виріс до 7 метрів за 2 роки, але ціна може бути надто високою / Фото: ілюстративне / © Суспільне

Колишня акваторія Каховського водосховища за два роки після осушення перетворилася на густі зарості, які простягаються на десятки кілометрів.

Про це в коментарі «Еспресо» розповів еколог «Української природоохоронної групи» Олексій Василюк.

Поки на оголеному дні водойми стрімко формуються лісові масиви, дельта Дніпра опинилася під багатометровими відкладеннями мулу, зазначив еколог.

Фото від 13 червня 2025 року / «Суспільне Запоріжжя» / © Суспільне

Він наголосив, що після підриву Каховської ГЕС російськими військовими відбувається унікальний природний процес, який досі не спостерігався у таких масштабах.

За словами дослідника, територія колишнього водосховища лише за два сезони заросла природним заплавним лісом — вербово-тополевим масивом, який існував тут до будівництва ГЕС. Молоді дерева сягають 3,5 м вже після першого року росту, а до другого — приблизно 7 м.

Науковці не очікували настільки стрімкого розвитку та пояснюють його ідеальними умовами для проростання насіння, яке поширив пух під час плодоношення дерев.

Еколог зазначає, що нині щільність молодих дерев надзвичайно висока — до 90 саджанців на квадратний метр, що потенційно дорівнює близько 40 млрд проростків. Проте остаточний ліс сформується після природного відбору, коли залишиться лише одне дерево з приблизно 200. Яким буде цей процес і його кінцевий результат, науковці поки прогнозувати не можуть.

Водночас підрив ГЕС спричинив серйозну екологічну загрозу для нижнього Дніпра.

«Разом із водою були винесені мільйони тонн мулу, які засипали дельту та плавні. В цій частині Дніпра жило 12 унікальних видів молюсків і ракоподібних, які не зустрічаються більше ніде. Наразі територія перебуває під товстим шаром відкладень, а через бойові дії ми не маємо можливості дослідити, чи вижили ці види», — пояснює Василюк.

Раніше йшлося і про те, що після падіння рівня Дніпра через підрив Каховської ГЕС на поверхню вийшов донний мул річки Суха Московка, яку ще називають «червоною річкою».