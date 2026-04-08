ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
1 хв

В Україні з’явилися автомобільні номери оливкового кольору: кому їх видають

Очільник МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що відбулася не тільки технічна зміна кольору номерних знаків, але й «зміна реальності».

Автор публікації
Богдан Скаврон
Нові дипломатичні номерні знаки

Нові дипломатичні номерні знаки

З ініціативи Міністерства закордонних справ України дипломатичні номерні знаки відтепер будуть оливковими. Новий колір обрано для підвищення впізнаваності транспортних засобів дипломатичного корпусу в дорожньому потоці.

Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

При цьому структура номерних знаків не змінилася: перші три цифри — код дипломатичної установи, наступні — індивідуальний номер автомобіля.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що відбулася не тільки технічна зміна кольору номерних знаків, але й «зміна реальності».

«Раніше перший дипломатичний номер належав державі-агресору Росії. Сьогодні це виправлено. Ми наводимо порядок — системно і без компромісів прибираємо Росію звідусіль, де вона досі залишалась. Тепер перший номер отримують дипломати нашого ключового партнера», — наголосив він.

/ © Головний сервісний центр МВС України

Начальник Головного сервісного центру МВС Олександр Малиш зазначив, що зміни стосуються не лише оновлення зовнішнього вигляду дипломатичних номерів, але й удосконалення процесів обліку та контролю.

Окрему увагу приділено уніфікації обліку номерних знаків, щоб уникнути можливих непорозумінь або складнощів, зокрема тих, що інколи виникають при використанні індивідуальних номерних знаків.

Нагадаємо, в Україні штрафи за паркування автоматично підтягуватимуться до застосунку «Дія», де їх можна буде сплатити за кілька кліків. Такий сервіс запускають у семи містах.

Дата публікації
Кількість переглядів
166
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie