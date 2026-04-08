В Україні з’явилися автомобільні номери оливкового кольору: кому їх видають

Нові дипломатичні номерні знаки / © Головний сервісний центр МВС України

З ініціативи Міністерства закордонних справ України дипломатичні номерні знаки відтепер будуть оливковими. Новий колір обрано для підвищення впізнаваності транспортних засобів дипломатичного корпусу в дорожньому потоці.

Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

При цьому структура номерних знаків не змінилася: перші три цифри — код дипломатичної установи, наступні — індивідуальний номер автомобіля.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що відбулася не тільки технічна зміна кольору номерних знаків, але й «зміна реальності».

«Раніше перший дипломатичний номер належав державі-агресору Росії. Сьогодні це виправлено. Ми наводимо порядок — системно і без компромісів прибираємо Росію звідусіль, де вона досі залишалась. Тепер перший номер отримують дипломати нашого ключового партнера», — наголосив він.

Начальник Головного сервісного центру МВС Олександр Малиш зазначив, що зміни стосуються не лише оновлення зовнішнього вигляду дипломатичних номерів, але й удосконалення процесів обліку та контролю.

Окрему увагу приділено уніфікації обліку номерних знаків, щоб уникнути можливих непорозумінь або складнощів, зокрема тих, що інколи виникають при використанні індивідуальних номерних знаків.

