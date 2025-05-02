В Україні з’явилися нові плацкартні вагони: який вигляд вони мають (фото)

Поїзд "Укрзалізниці" / © Укрзалізниця

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У п’ятницю, 2 травня, «Укрзалізниця» отримала 6 нових плацкартних вагонів на 58 місць кожен. На вихідних вони поповнять склад двогрупного поїзда 22/21-104/103 Львів — Харків, Краматорськ.

Про це повідомили в «Укрзалізниці», наголосивши, що вперше в історії незалежної України відбулася закупівля саме плацкартних вагонів.

Нові вагони, побудовані Крюківським вагонобудівним заводом, відрізняються низкою нововведень.

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Зокрема, полички отримали м’які бокові спинки, конструкція східців стала зручнішою для підйому на верхню полицю, а міні-перегородки забезпечують дещо більшу приватність порівняно зі старими модифікаціями плацкартів.

Новий плацкартний вагон «Укрзалізниці» / © Укрзалізниця

Під нижніми полицями з’явилося місце для зберігання негабаритної ручної поклажі на кшталт військових рюкзаків або туристичних валіз. Згладжується різниця між нижньою та верхньою полицями за рахунок наявності зверху розкладних індивідуальних столиків та відведеного місця для сидіння.

Новий плацкартний вагон «Укрзалізниці» / © Укрзалізниця

Інтер’єр вагонів став помітно світлішим за рахунок нової обивки, а також покращеного керованого освітлення салону.

Новий плацкартний вагон «Укрзалізниці» / © Укрзалізниця

Конструктори приділили увагу навігації для людей з порушеннями зору: контрастне маркування виділяє ручки, поручні та інші елементи взаємодії у вагоні, навігація шрифтом Брайля розташована на рекомендованій власне людьми з порушеннями зору висоті, а нумерація місць додатково продубльована об’ємним друком.

Новий плацкартний вагон «Укрзалізниці» / © Укрзалізниця

Традиційно в нових вагонах біля кожного місця є розетки з USB та Type-С, а також 3-режимні індивідуальні світильники. Стандартом як у нових, так і в капітально-відновлених вагонах вже стали кондиціонери, вакуумні туалети та сповивальні столики.

© Укрзалізниця

В «Укрзалізниці» повідомили, що нові плацкартні вагони стали черговою партією з числа 66 замовлених у 2023 році в межах державної програми оновлення рухомого складу.

Нагадаємо, раніше в поїзді Київ — Ужгород з’явився новий дитячий вагон, призначений для подорожей батьків із дітьми від 0 до 8 років.