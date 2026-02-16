ТСН у соціальних мережах

В Україні з’явилися пілоти F-16 зі США та Нідерландів — Intelligence Online

За інформацією Intelligence Onlinе, західні пілоти працюють в Україні за піврічними контрактами.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Літаки F-16

Літаки F-16 / © Associated Press

Американські та нідерландські пілоти керують деякими F-16 в Україні.

Про це пише французьке видання Intelligence Online.

За інформацією видання, для захисту повітряного простору Києва та Київщини було сформовано ескадрилью, що складається з українських, американських та нідерландських пілотів. Вони залучаються для боротьби з російськими крилатими ракетами, зокрема «Калібрами» та Х-101, а також ударними безпілотниками.

Intelligence Online стверджує, що у підрозділі служать американські пілоти з бойовим досвідом в Афганістані. Ще один пілот нещодавно брав участь в операціях на Близькому Сході, після чого приєднався до захисту України.

Нідерландські пілоти навчалися в елітних європейських школах повітряного бою, що спеціалізуються на сучасних тактиках перехоплення і високотехнологічної війни в повітрі.

Журналісти з’ясували, що ця міжнародна ескадрилья була непублічно сформована останніми тижнями. Її основна мета — протиповітряна оборона столичного регіону.

Intelligence Online з’ясувала, що західні ветерани працюють за тимчасовими контрактами по пів року, які передбачають ротацію. Вони не мають офіційних звань у структурі української армії і не фігурують у відкритих списках особового складу.

Головна цінність західних пілотів — досвід з високотехнологічним обладнанням, таким як прицільно-розвідувальні контейнери Snipe виробництва компанії Lockheed Martin. Ця високоточна електрооптична та інфрачервона систем дозволяє здійснювати ідентифікацію на великій відстані, супроводжувати швидкі цілі та діяти в складних погодних умовах.

За інформацією джерел ІО, близьких до Генерального штабу, українські екіпажі вже мали загальне базове розуміння цієї технології, проте їм бракувало досвіду і тривалої практики.

Жодних підтверджень цієї інформації від Командування Повітряних Сил ЗСУ, Генштабу чи Міноборони України не було.

Раніше у Defense Express повідомили, що Україна обігнала США у деяких аспектах застосування F-16.

