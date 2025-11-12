Дрони для перехоплення "Шахедів" / © із соцмереж

Французька компанія Atreyd відправила до України нову систему протиповітряної оборони DWS-1, яку називають «стіною дронів». Вона захищатиме не лише від ударів російських «Шахедів», а може збивати навіть КАБи.

Як повідомив виданню Business Insider представник компанії-виробника, систему ППО буде розгорнуто протягом найближчих тижнів.

«Стіна дронів» складається з десятків малих FPV-дронів з невеликими вибуховими зарядами. Після радарного виявлення повітряної загрози вони злітають і формують «завісу» в повітрі для перехоплення та знищення ворожих БпЛА.

Система працює автономно на базі штучного інтелекту, один оператор може контролювати до 100 дронів.

Спочатку цю технологію використовуватимуть для захисту міст і критичної інфраструктури від «Шахедів», а згодом — і для перехоплення КАБів.

Під час випробувань система ППО показала 100% ефективність.

Виробництво DWS-1 уже налагоджено у Франції та Україні, а згодом буде запущено і в США.

Нагадаємо, нещодавно президент Зеленській повідомив, що Україна працює над закупівлею додаткових систем протиповітряної оборони Patriot у США, щоб посилити захист від ракетних атак.

На початку листопада повідомлялося про постачання з Німеччини двох установок зенітно-ракетного комплексу MIM-104 Patriot.