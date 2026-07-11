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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
535
Час на прочитання
2 хв

В Україні з’явиться нова банкнота 2000 гривень: Мережу розривають меми

В Інтернеті розгорілися жартівливі дискусії, кого українці хотіли би бачити на новій купюрі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
2 коментарі
4 вересня 2026 року в Україні вводиться в обіг нова купюра номіналом 2000 гривень

4 вересня 2026 року в Україні вводиться в обіг нова купюра номіналом 2000 гривень / © Економічна правда

Новина про ведення в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень із зображенням поета Василя Стуса спровокувала неабиякий резонанс у Мережі.

Як жартують українці про нову купюру

Користувач Miss Murlya пише: «Попередня версія нової 2000 купюри мала виглядати так».

Користувач Miss Murlya пише: «Попередня версія нової 2000 купюри мала виглядати так».

У Мережі також пожартували про Тимура Міндіча. Фото: baba_i_kit/Телеграм

У Мережі також пожартували про Тимура Міндіча. Фото: baba_i_kit/Телеграм

Користувачі пожартували, що тепер банкноти номіналом 2 тисячі грн можна називати «стусанами».

Серед пропонованих для зображення на банкноті постатей — письменник і драматург Лесь Подерев’янський.

Фото: Анна Діденко/Facebook

Фото: Анна Діденко/Facebook

Ще одним варіантом уявної банкноти стала «бавовняна» купюра

Фото: artemkrug/threads

Фото: artemkrug/threads

Ще один мем створений на честь другого президента України Леоніда Кучми

Ще один варіант вигаданої банкноти присвятили сучасному інтернет-мему

Фото: Andriy Andriychuk/Facebook

Фото: Andriy Andriychuk/Facebook

НБУ вводить в обіг банкноту номіналом 2000 грн — що відомо

Національний банк України від 4 вересня 2026 року вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу 10 липня.

На новій банкноті буде зображення видатного українського поета-шістдесятника Василя Стуса. На іншій стороні — філологічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Одним із ключових елементів дизайну нової банкноти НБУ буде стилізований тризуб, виконаний у стилі сучасної військової символіки. За задумом регулятора, традиційний державний символ на українських банкнотах набуває виразних рис емблеми Збройних сил України та має стати обовʼязковим елементом оформлення.

Востаннє банкнотний ряд гривні оновлювали у жовтні 2019 року, коли Нацбанк ввів в обіг купюру номіналом 1000 грн із портретом Володимира Вернадського. До цього найбільшим номіналом була банкнота у 500 грн.

Появу нових великих номіналів НБУ зазвичай пояснює зростанням цін і доходів населення: що вища інфляція та зарплати, то більше банкнот потрібно для одного розрахунку — а отже, зростають витрати на друк та обслуговування готівкового обігу.

Коментарі (2)
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Насильно сидящий за закрытыми границами Украины
10:27, 2026.07.11
Экономика летит в п*ду, а вкраинчикам весело и смешно
Дата публікації
Кількість переглядів
535
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