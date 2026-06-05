В Україні з’явиться нове свято: кого воно стосуватиметься

Боєць Сил безпілотних систем / © Сили безпілотних систем ЗСУ

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В Україні планують запровадити нове свято. Президент Володимир Зеленський ініціює встановлення 11 червня Дня Сил безпілотних систем на знак вшанування тих, хто змінив правила сучасної війни.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона зауважила, що Україна стала першою країною у світі, яка сформувала Сили безпілотних систем як окремий рід військ. СБС також першими продемонстрували, що нестандартні рішення, сучасні технології та інноваційні підходи здатні стати ефективною відповіддю навіть на загрози з боку ядерної держави.

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«Відповідно до проєкту указу Президента, 11 червня стане Днем Сил безпілотних систем — днем тих, хто змінив правила гри та перевернув стіл старих військових теорій», — йдеться в заяві очільниці уряду.

Вона додала, що це день людей, які ведуть розвідку, проводять аналіз, створюють нові рішення, планують та реалізовують операції. Тих, хто керує безпілотними системами та завдає ударів по цілях. Тих, хто забезпечує ефективне застосування БпЛА та наземних роботизованих комплексів як на лінії фронту, так і глибоко в тилу противника, знищуючи техніку, логістичні маршрути, командні пункти та завдаючи далекобійних ударів більш ніж за 1000 км від кордонів бойових дій.

«Ви не лише знищуєте ворога. Ви демонструєте світу силу української інженерної думки, сміливість і здатність України задавати нові стандарти сучасної війни», — резюмувала Свириденко, звертаючись до бійців СБС.

До слова, за рік від моменту створення СБС знищили понад 100 тис. російських військових та загалом 350 тис. ворожих цілей, включно з танками, артилерією та технікою. За 358 днів було виконано 1,65 млн бойових місій, що становить близько 5000 вильотів щодобово. Попри те, що СБС становлять лише 2% чисельності ЗСУ, на них припадає третина всіх уражених цілей ворога.

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