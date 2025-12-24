Програмування / © Unsplash

В Україні планують запровадити нове професійне свято — День програміста. Його пропонують святкувати 7 січня.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами нардепа, Кабінет міністрів України вже погодив відповідний указ Володимира Зеленського.

В документі зазначається, що ІТ-фахівці внесли вагомий внесок у розвиток цифрової економіки та цифрової безпеки держави, що відіграє важливу роль у зміцненні національної безпеки та обороноздатності України.

Указ про запровадження Дня програміста / © Telegram/Олексій Гончаренко

