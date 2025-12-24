- Дата публікації
В Україні з’явиться нове свято — нардеп
День програміста може офіційно з’явитися в українському календарі свят.
В Україні планують запровадити нове професійне свято — День програміста. Його пропонують святкувати 7 січня.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
За словами нардепа, Кабінет міністрів України вже погодив відповідний указ Володимира Зеленського.
В документі зазначається, що ІТ-фахівці внесли вагомий внесок у розвиток цифрової економіки та цифрової безпеки держави, що відіграє важливу роль у зміцненні національної безпеки та обороноздатності України.
Нагадаємо, завтра, 25 грудня, в Україні та світі святкують День гарбузового пирога. Це неофіційне, але дуже затишне гастрономічне свято, що ідеально вписується в різдвяну атмосферу тепла й домашнього спокою.