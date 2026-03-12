- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1223
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні з’явиться нове свято: Зеленський оголосив дату і підписав указ
Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня румунської мови. Його відзначатимуть щороку 31 серпня.
В Україні офіційно запроваджено День румунської мови, який відзначатимуть щороку 31 серпня.
Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.
Як зазначається в документі №235/2026, нове державне свято запроваджене з метою розвитку взаєморозуміння, взаємоповаги та співпраці між Україною і Румунією, а також для підтримки міжкультурного діалогу та збереження мовної і культурної самобутності громадян України.
Президент підкреслив, що таке рішення має сприяти гуманітарній та культурній співпраці між двома країнами.
Володимир Зеленський також нагадав, що в Румунії вже існує День української мови, який щорічно відзначають 9 листопада.
«Тепер 31 серпня в Україні буде Днем румунської мови: я підписав відповідний указ», — сказав Зеленський.
Згідно з указом, документ набуває чинності з дня його опублікування.
Допомога для українців в Румунії
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя. Тепер українці у 28 країнах зможуть отримувати безоплатну юридичну допомогу без зайвої бюрократії. Серед країн — і Румунія.
Як йшлося раніше, більшість українців впродовж повномасштабної війни у Румунії перебувають за статусом тимчасового захисту. Це дає право на легальне проживання, право працювати без окремого дозволу, медичну допомогу, доступ до освіти для дітей тощо.