Укрaїнa
1223
1 хв

В Україні з’явиться нове свято: Зеленський оголосив дату і підписав указ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня румунської мови. Його відзначатимуть щороку 31 серпня.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зеленський встановив День румунської мови / © Getty Images

В Україні офіційно запроваджено День румунської мови, який відзначатимуть щороку 31 серпня.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Як зазначається в документі №235/2026, нове державне свято запроваджене з метою розвитку взаєморозуміння, взаємоповаги та співпраці між Україною і Румунією, а також для підтримки міжкультурного діалогу та збереження мовної і культурної самобутності громадян України.

Президент підкреслив, що таке рішення має сприяти гуманітарній та культурній співпраці між двома країнами.

Володимир Зеленський також нагадав, що в Румунії вже існує День української мови, який щорічно відзначають 9 листопада.

«Тепер 31 серпня в Україні буде Днем румунської мови: я підписав відповідний указ», — сказав Зеленський.

Згідно з указом, документ набуває чинності з дня його опублікування.

Допомога для українців в Румунії

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя. Тепер українці у 28 країнах зможуть отримувати безоплатну юридичну допомогу без зайвої бюрократії. Серед країн — і Румунія.

Як йшлося раніше, більшість українців впродовж повномасштабної війни у Румунії перебувають за статусом тимчасового захисту. Це дає право на легальне проживання, право працювати без окремого дозволу, медичну допомогу, доступ до освіти для дітей тощо.

1223
