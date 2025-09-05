В Україні з’явиться "нульовий курс" для тих, хто не склав НМТ

Навчання в Україні

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що відомство ініціює запровадження «нульового курсу» для абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ).

Про це міністр повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Цей курс дозволить абітурієнтам, які мали освітні втрати, навчалися за кордоном чи не склали НМТ з інших причин, вступити до закладу вищої освіти без цього тесту, провчитися рік, а потім повторно скласти тест для зарахування на перший курс.

«Інструмент, який ми пропонуємо, який ми обговорюємо і уже розробили відповідний проєкт постанови, — це так званий „нульовий курс“. Це вступ без НМТ на „нульовий курс“, який дозволить забрати дітей, які не здали з різних причин: через освітні втрати, через те, що навчались за кордоном, з якихось інших причин, на „нульовий курс“ і провчити їх рік», — розповів Лісовий.

Проєкт постанови пропонує набір на «нульовий курс» не лише під час основної вступної кампанії, а й у межах «зимового» або «весняного» вступу.

«Причому — забрати їх не тільки під час вступної кампанії, але й організувати іншу вступну кампанію, наприклад, „зимовий вступ“, „весняний вступ“. Забирати всіх, але потім, після навчання на „нульовому курсі“, вивести дітей на НМТ, щоб не порушувати справедливий розподіл державних ресурсів», — пояснив міністр освіти.

За його словами, ректорська спільнота підтримує цю ідею.

Лісовий також сказав, що не підтримує ідею відкладення НМТ на прифронтових територіях.

Водночас очільник МОН виступив за збільшення регіонального коефіцієнту для прифронтових закладів вищої освіти.

Зауважимо, за результатами НМТ-2025, частина абітурієнтів не склала обов’язкові та вибіркові предмети. Найкращі результати учасники тексту показали з української мови (0,39% не склали) та історії України (0,16% не склали). Географія стала рекордсменкою з успішності, маючи лише 0,07% тих, хто не подолав поріг. Найгірші результати зафіксовано з природничих наук: фізику не склали 10,37%, хімію — 6,05%, математику — 11,73%.

Нагадаємо, відсутність результатів НМТ або низький бал не є кінцем освітнього шляху. Раніше заступник міністра освіти Михайло Винницький наголосив, що для абітурієнтів існують інші шляхи здобуття освіти, які активно підтримуються державою. Зокрема, можна вступити до коледжу, закладу професійно-технічної освіти, скористатися результатами НМТ минулих років або взяти рік паузи для кращої підготовки.