Укрaїнa
160
1 хв

В Україні з’явиться пустеля: як зміниться клімат до 2050 року

Кліматологиня розповіла про прогнозі із атласу сценаріїв зміни клімату, створеного на замовлення Укргідрометцентру.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Пустеля

Пустеля. Ілюстративне зображення / © Pixabay

Частина Одеської області до середини цього століття може перетворитися на пустелю, а літо в Україні триватиме понад 5 місяців.

Таким прогнозом поділилася українська кліматологиня, членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська в інтерв’ю на YouTube-каналі «Говорить Суханов».

Як свідчить атлас сценаріїв зміни клімату, створений на замовлення Укргідрометцентру, до 2050 року тривалість літа в Україні може зрости до 150-180 днів на рік.

За даними дослідників, середня температура повітря в південних регіонах України, тобто в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях та в Криму, влітку становитиме 28-30°С.

У Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській областях стовпчик термометра буде показувати в середньому 24-26°С.

Як зазначила Світлана Краковська, така ситуація неминуче призведе до утворення пустелі на Одещині.

«Як саме розвиватиметься ситуація — м’якше чи більш жорстко — залежить від того, як людина буде проводити свою господарську діяльність, які джерела енергії використовуватиме, як багато викидатиметься парникових газів», — наголосила кліматологиня.

Нагадаємо, недавнє дослідження науковців свідчить, що за теперішніх темпів викиду вуглекислого газу в атмосферу вже через 3 роки буде перевищено межу підвищення глобальної температури на Землі до рівня 1,5 градуса Цельсія.

