В Україні зʼявиться ще одне місто – що відомо
В Україні селище Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області отримує статус міста.
Кабінет Міністрів України схвалив проєкт постанови Верховної Ради щодо віднесення селища Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області до категорії міст.
Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що зміна статусу відкриває нові можливості для розвитку громади та посилює її позиції в області.
”Для мешканців це може принести додаткові ресурси та програми підтримки”, – додав він.
Проєкт постанови пропонує офіційно внести Слобожанське до переліку міст України, що дозволить селищу отримати додаткові адміністративні повноваження та державну підтримку для інфраструктурного розвитку.
Також нагадаємо, що у Верховній Ралі зареєстрували проєкт постанови, яка передбачає зміну адміністративного устрою Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Харківської областей.