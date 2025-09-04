ТСН у соціальних мережах

2687
1 хв

В Україні зʼявиться ще одне місто – що відомо

В Україні селище Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області отримує статус міста.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Прапор України

Прапор України / © Getty Images

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт постанови Верховної Ради щодо віднесення селища Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області до категорії міст.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що зміна статусу відкриває нові можливості для розвитку громади та посилює її позиції в області.

”Для мешканців це може принести додаткові ресурси та програми підтримки”, – додав він.

Проєкт постанови пропонує офіційно внести Слобожанське до переліку міст України, що дозволить селищу отримати додаткові адміністративні повноваження та державну підтримку для інфраструктурного розвитку.

Також нагадаємо, що у Верховній Ралі зареєстрували проєкт постанови, яка передбачає зміну адміністративного устрою Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Харківської областей.

