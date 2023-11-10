В Україні зіпсується погода, очікуються дощі з грозами та буревій: прогноз на 11 листопада

У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки.
В Україні 11 листопада очікується хмарна погода. Вночі у західних та південно-західних областях, вдень в Україні, крім сходу, помірні дощі, у південних областях вдень місцями значні дощі з грозами.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8°, на узбережжі морів та в Одеській області 9-14°, у східних областях 0-5° тепла; вдень 7-12°, у південній частині 13-18°.
Небезпечні гідрометеорологічні явища
Укргідрометцентр попереджає про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні.
- Вранці та вдень 11 листопада та упродовж доби 12 листопада в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-22 м/с, 12 листопада у південній частині, центральних та східних областях місцями 25 м/с;
- 12 листопада у північних, центральних, вночі й у південних областях значні дощі, в Карпатах значний мокрий сніг.
На частині території України оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки
На Київщині 11 листопада оголошується опередження про небезпечні метеорологічні явища.
Хмарно, вночі без опадів, вдень дощ.
Вітер південнно-східний , 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.
По Києву вночі 5-7°, вдень близько 10°.
Оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища.
11 листопада, 12 листопада вдень пориви вітру 15-20 м/с; вночі та вранці 12 листопада значний дощ.
Оголошено перший рівень небезпеки.
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