В Україні зіпсується погода в п'ятницю, 31 грудня: детальний прогноз

В Україні зіпсується погода в п'ятницю, 31 грудня: детальний прогноз

В останній день року очікується потепління та дощі.

У п'ятницю, 31 грудня, у більшості регіонів України очікується потепління. Прогнозується дощ та мокрий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

В останній день року сніг порадує тільки жителів сходу - Харкова, Луганська та Донецька. Температура повітря вдень -2 -4 градуси, вночі -7 -10 градусів. В усіх інших регіонах - дощ або мокрий сніг.

На заході України переважно будут йти дощі. У Житомирі та Вінниці мокрий сніг. Температура повітря +2 +6 градусів вдень, у новорічну ніч -3 +2 градуси. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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У північних областях 31 грудня буде трохи холодніше. Вдень 0 +2 градуси, вночі з невеликим морозом, -2 -4 градуси. Мокрий сніг з дощем. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

На півдні та в центрі країни вдень -1 +3 градуси, вночі -1 -7 градусів. Дрібний дощ прийде на зміну мокрому снігу. Опадів 31 грудня не прогнозують тільки у Сімферополі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві температура повітря вдень 0 +2 градуси, вночі -1 -3 градуси. Мокрий сніг з дощем. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Укргідрометцентр

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