Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
707
Час на прочитання
1 хв

В Україні змінять правила виходу на пенсію: подробиці

Українцям обіцяють зберегти пенсійний вік, проте умови виходу на пенсію переглянуть.

Автор публікації
Дар'я Щербак
Пенсіонер

Пенсіонер / © pixabay.com

В Україні не планують підвищувати пенсійний вік, але правила виходу на пенсію зміняться.

Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

За словами міністра, зараз не йдеться про підвищення пенсійного віку. Однак право на вхід у солідарну пенсійну систему матимуть лише ті громадяни, які досягли необхідного страхового стажу.

«Особа не зможе зайти в солідарну систему, якщо за спеціальними законами має право виходу на пенсію раніше», — пояснив Улютін.

Він також додав, що уряд готує окремий закон, яким спеціальні пенсії переведуть у категорію професійних. Їх планують фінансувати з додаткових джерел, щоб зберегти стабільність солідарної системи.

«Ми прагнемо захистити солідарну систему, повернути до неї довіру», — наголосив міністр.

Зміни у пенсійній сфері, за словами урядовця, спрямовані на забезпечення справедливості та фінансової стійкості системи, але без додаткового вікового навантаження на українців.

Нагадаємо, заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак повідомила, що в Україні не планують проводити додаткову індексацію пенсій до кінця 2025 року. Однак уряд може розглянути додаткові заходи підтримки, якщо це дозволить фінансовий стан страхового фонду.

