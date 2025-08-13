- Дата публікації
В Україні змінять правила виходу на пенсію: подробиці
Українцям обіцяють зберегти пенсійний вік, проте умови виходу на пенсію переглянуть.
В Україні не планують підвищувати пенсійний вік, але правила виходу на пенсію зміняться.
Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін в інтерв’ю агентству «Укрінформ».
За словами міністра, зараз не йдеться про підвищення пенсійного віку. Однак право на вхід у солідарну пенсійну систему матимуть лише ті громадяни, які досягли необхідного страхового стажу.
«Особа не зможе зайти в солідарну систему, якщо за спеціальними законами має право виходу на пенсію раніше», — пояснив Улютін.
Він також додав, що уряд готує окремий закон, яким спеціальні пенсії переведуть у категорію професійних. Їх планують фінансувати з додаткових джерел, щоб зберегти стабільність солідарної системи.
«Ми прагнемо захистити солідарну систему, повернути до неї довіру», — наголосив міністр.
Зміни у пенсійній сфері, за словами урядовця, спрямовані на забезпечення справедливості та фінансової стійкості системи, але без додаткового вікового навантаження на українців.
Нагадаємо, заступниця міністра соціальної політики Дар’я Марчак повідомила, що в Україні не планують проводити додаткову індексацію пенсій до кінця 2025 року. Однак уряд може розглянути додаткові заходи підтримки, якщо це дозволить фінансовий стан страхового фонду.