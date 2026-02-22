В Україні змінять систему військових нагород: "Флеш" надав деталі

Систему нагород у ЗСУ хочуть реформувати Фото ілюстративне

В Україні можуть переглянути підхід до відзначення військовослужбовців відомчими нагородами.

Про це заявив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Він наголосив на необхідності зробити систему більш чесною, швидкою та прозорою.

«З першого дня війни я близький до простих солдатів і офіцерів, та знаю, чим вони живуть, а вони, у свою чергу, довіряють мені. Одна з проблем, про яку я чую, — це несправедливість та інертність роботи нагородної системи в армії. Я зараз не буду говорити про державні нагороди, це найвищі нагороди, які присуджуються за значні заслуги. Але у нас є нагороди рівня командувань, родів військ, ЗСУ і Міністерства оборони», — написав «Флеш».

Він зазначив, що багато військових за роки служби під час війни не отримали жодної відзнаки, оскільки не вважаються «героями» в очах командування. Зокрема, це стосується зв’язківців, фахівців РЕБ, артилеристів, водіїв та інших військових, на яких фактично тримається щоденна робота фронту.

Міністр оборони, за словами військового, підтримав ініціативу змінити підхід до відзначення служби. Очікується, що система стане більш відкритою, оперативною та справедливою, аби належним чином визнавати внесок кожного.

Наразі триває напрацювання конкретних рішень щодо реформування нагородного механізму. Деталі змін обіцяють озвучити згодом.

