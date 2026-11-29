В Україні змінять правила реєстрації ліків / © ТСН

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Від 1 січня 2027 року в Україні запрацює нова система державної реєстрації лікарських засобів. Зокрема, зміниться орган, відповідальний за реєстрацію препаратів, вимоги до генериків (відтворених лікарських засобів) і порядок подання документів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

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Що передбачають оновлені правила

Згідно з постановою, яка затверджує новий Порядок державної реєстрації та перереєстрації лікарських засобів, однією з основних змін стане передача реєстраційних повноважень Українському фармацевтичному агентству. Воно розглядатиме матеріали реєстраційних досьє, ухвалюватиме рішення про реєстрацію та перереєстрацію препаратів, внесення змін до документів або відмову в реєстрації.

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Також зміняться правила реєстрації генеричних препаратів. Якщо в Україні чи Європейському Союзі немає відповідного оригінального препарату, з яким можна порівняти генерик під час підтвердження біоеквівалентності, дозволять використовувати препарат, зареєстрований за повним реєстраційним досьє в країні зі строгим регуляторним органом (SRA).

Це означає, що виробникам генеричних ліків стане простіше знайти препарат, з яким треба порівняти їхній продукт під час реєстрації.

Окремі винятки передбачили для фармацевтичних підприємств, які постраждали через війну з РФ, а також для компаній, розташованих на територіях бойових дій чи тимчасової окупації.

Такі виробники зможуть перенести виробництво препаратів на потужності інших підприємств, які мають відповідну ліцензію, і продовжити випуск та реалізацію ліків до завершення строку їхньої придатності без попереднього внесення відповідних змін до реєстраційного досьє.

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Для цього компанія має обґрунтувати, що перенесення виробництва не матиме негативного впливу на якість, ефективність і безпеку препарату, а також гарантувати проведення необхідних досліджень.

Після припинення або скасування воєнного стану виробник повинен буде внести відповідні зміни до реєстраційного досьє протягом шести місяців.

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