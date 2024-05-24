В Україні змінили час відключень світла 24 травня: коли не буде графіків

Графіки діють і для промислових, і для побутових споживачів.

Сьогодні, 24 травня, в "Укренерго" змінили час відключень світла. На деякі години скасували графіки обмеження споживання електроенергії.

Про це у своєму Facebook повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Так. НЕК "Укренерго" вкотре покращує свій денний прогноз - від 11:00 до 14:00 - без відключень", - коротко поінформував він.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що 24 травня графіки погодинних відключень світла будуть діяти для промислових та побутових споживачів від 00:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не будуть обмежувати.

Нагадаємо, у ДТЕК повідомили, де і коли не буде електрики 24 травня. Також у компанії заявили, що в Києві визначених лімітів вистачить в середньому на 76% потреб столиці.

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