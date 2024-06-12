В Україні змінили графік відключення електроенергії: коли не буде світла

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.
В Україні знову змінили графік погодинних відключень світла 12 червня.
Про це повідомили в “Укренерго”.
“Термін дії обмежень по всій території України зменшений. Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 19:00 до 23:00. Причина - знеструмлення значної кількості споживачів через негоду”, - розповіли в “Укренерго”.
Там також додали, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.
Нагадаємо, що в Україні змінили графік відключення світла.
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