В Україні змінили графік відключення електроенергії: коли не буде світла

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.

В Україні знову змінили графік погодинних відключень світла 12 червня.

Про це повідомили в “Укренерго”.

“Термін дії обмежень по всій території України зменшений. Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 19:00 до 23:00. Причина - знеструмлення значної кількості споживачів через негоду”, - розповіли в “Укренерго”.

Там також додали, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватися не буде.

Нагадаємо, що в Україні змінили графік відключення світла.

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