В Україні змінили графік відключення світла 25 липня: коли не буде обмежень 

В Україні не планується застосування графіків погодинних відключень світла до 16:00 та після 22:00.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

"Ситуація в енергосистемі поліпшилась завдяки підключенню до мережі одного з атомних блоків, який достроково, майже на 2 тижні, був виведений з планового ремонту. Тиждень тому ще один блок АЕС також було приєднано до енергосистеми раніше запланованого терміну. Ремонти енергоблоків відбуваються обов’язково з дотриманням усіх вимог ядерно-радіаційної безпеки", - йдеться у повідомленні відомства.

Про зміни повідомлять додатково. Водночас українців просять економно споживати електроенергію.

Як повідомляв директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, на українців чекають дві зими з відключеннями світла. Країна житиме в умовах дефіциту електроенергії. Істотно вплинути на ситуація могло б повернення під контроль Запорізької АЕС в Енергодарі, окупованої ворогом.

Електроенергія з’явилася! Україна зменшить кількість стабілізаційний відключень світла

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