В Україні змінили графік відключення світла: коли будуть вимикати

Ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні задіяти графік відключень на дві години пізніше.

В Україні змістили графік погодинних відключень світла. Сьогодні, 12 червня, вони почнуть діяти на дві години пізніше.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.

“За інформацією від “Укренерго”, ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні задіяти графік відключень на дві години пізніше — з 17:00 і до 23:00. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі. Будь ласка, споживайте світло ощадливо. Вірте в енергетиків”, - розповіли в ДТЕК.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області збільшили тривалість комендантської години.

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