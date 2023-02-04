В Україні змінили перелік документів для виїзду за кордон під час воєнного стану: що відомо

Тепер на кордоні потрібно надати додаткове свідоцтво, що підтверджує відповідність особистих даних з діагнозом.
В Україні змінили перелік документів для виїзду за кордон під час воєнного стану. Відтепер потрібно більше довідок.
З переліку документів, які дозволяють виїхати за межі України чоловікам призовного віку, вилучили довідку про інвалідність, видану виключно за висновком медико-соціальної експертизи. Тепер на кордоні потрібно надати додаткове свідоцтво, що підтверджує відповідність особистих даних з діагнозом.
Про це йдеться у постанові, опублікованій на сайті Кабміну.
Варто зазначити, що відповідна норма для осіб з інвалідністю зовсім не є нововведенням, а діє ще від листопада 2022 року.
Причиною змін став той факт, що довідка не містить персональних даних, що дозволяють ідентифікувати особу. Тому українець, який має оформлену інвалідність, може виїхати з країни до кінця воєнного стану. Але для цього він має надати один із зазначених документів:
- посвідчення, що підтверджує відповідну інвалідність;
- пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;
- довідка про отримання пільг людини з інвалідністю, яка не має права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
Нагадаємо, помічник адвоката АТ "ЮК "АРЕС" Євген Промський пояснив, чи можуть вручити повістку за кордоном.
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