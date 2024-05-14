В Україні змінили "порог вартості" посилок за кордон: хто і на скільки більше тепер платитиме

Змінено податок на посилки для бізнесу. Закон набуде чинності з дня наступного дня його опублікування.

Для українського бізнесу, зокрема фізосіб-підприємців (ФОП), у 6,6 раза збільшили неоподатковуваний ліміт на посилки за кордон. Наразі ліміт вартості товарів без письмового декларування становитиме тисячу євро (понад 42,7 тисяч грн за актуальним курсом НБУ), а не 150 євро (близько 6400 грн).

Відповідний "митний" законопроєкт №9456 підписав президент України Володимир Зеленський, повідомив очільник комітету, народний депутат Данило Гетманцев.

"Вирішено питання підняття порога вартості товарів, що пересилаються ФОП та підприємствами за межі України у міжнародних поштових чи експрес-відправленнях, без письмового декларування", – зазначив Гетманцев.

До цього обов'язок для подання письмової митної декларації бізнесом існував для товарів вартістю понад 150 євро. Тепер поріг збільшили до 1000 євро, що зменшить витрати бізнесу та прискорить логістику, упевнений Гетманцев.

Для фізосіб-клієнтів пошти суми не зміняться. Востаннє "податок на посилки" змінювався для них у 2022 році. Тоді було підвищено ліміт на всі міжнародні та експрес-відправлення зі 100 євро до 150 євро. По суті повернули поріг вартості, який діяв до 2019 року.

Зараз українцям, а не бізнесу потрібно платити податок, якщо посилка дорожча за 150 євро. При цьому оподатковується лише сума, яка перевищує встановлений ліміт. Тобто у разі вартості відправлення 200 євро податок сплачується не з усієї суми, а з 50 євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям, ймовірно, підвищать ставки основних податків. Зокрема, зміни розроблять у Мінфіні та незабаром передадуть на розгляд до Верховної Ради.

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