В Україні змінили порядок мобілізації деяких військовозобов’язаних: про кого йдеться

Переглянуто документи, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що утримують або здійснюють постійний догляд за рідними та близькими.

В Україні змінили порядок мобілізації деяких категорій військовозобов’язаних. Кабмін вніс зміни до порядку мобілізації військовозобов'язаних, що доглядають людей з інвалідністю.

Про це нагадує Волинський обласний ТЦК та СП.

"КМУ ухвалив постанову № 930, якою вніс зміни до Порядку мобілізації військовозобов'язаних, що доглядають або утримують хворих/осіб з інвалідністю", - повідомляють в ТЦК.

Відтепер ці дві категорії людей та пакети документів, що підтверджують факт утримання або догляду, розмежовано.

Військовозобов'язаним, які доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною та/або своїм батьком/матір'ю більше не потрібно зазначати у Заяві до ТЦК СП інформацію про відсутність інших працездатних членів сім'ї, а також подавати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими членами сім’ї.

Військовозобов'язаним, які мають батьків з інвалідністю І або ІІ групи, більше не потрібно встановлювати факт здійснення догляду.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що під час воєнного стану в Україні до лав ЗСУ можуть призивати чоловіків і жінок від 18 до 60 років, включно з тими, хто має досвід військової служби або корисні навички. Однак для пенсіонерів є винятки, що звільняють їх від військової служби.

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