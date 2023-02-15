В Україні змінили порядок виплат військовим: юристи пояснили, як нараховуватимуть кошти

Йдеться про виплати тим воїнам, які перебувають на лікуванні.

Уряд України ухвалив зміни в порядку нарахування грошової допомоги військовим, які нині боронять державу від російських окупантів.

Про це йдеться у роз'ясненні "Юридичної сотні".

Тож, юристи повідомили, що змінилися також і нарахування виплати тим воїнам, які перебувають на лікуванні.

Як нараховуватимуть кошти військовослужбовцям під час лікування

"Грошове забезпечення перші чотири місяці лікування виплачується в повному обсязі. А після — на підставі висновку лікарняного закладу або військово-лікарської комісії. Прийняття рішення про продовження виплат грошового забезпечення приймає командир військової частини", — зазначили фахівці.

Якщо ж розмір грошового забезпечення змінюється під час військової служби, військовослужбовцям, які звільнені від виконання службових обов’язків у зв’язку з хворобою, перебувають на лікуванні в медичних закладах грошове забезпечення перераховується з дня змін.

Хто отримає додаткову винагороду в 100 тис. гривень і як нараховуватимуть виплати

До наказів про виплату додаткової винагороди в розмірі 100 тис. гривень також долучені військовослужбовці, які через поранення перебувають на стаціонарному лікуванні в українських або закордонних закладах охорони здоров’я.

"Виплати нараховуються з дня отримання поранення, включаючи час переміщення до лікарняного закладу, у тому числі з одного закладу охорони здоров’я до іншого, або перебувають у відпустці за станом здоров’я після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної) комісії", — пояснили фахівці.

Який документ є підставою для видання наказу про виплату додаткової винагороди

Важливо, що підставою для видання наказу про виплату додаткової винагороди в розмірі 100 тис. гривень у зв’язку з пораненням є довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), форму якої визначено додатком 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, затвердженого наказом Міноборони від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800, видана командиром військової частини, де проходить службу або перебуває у відрядженні військовослужбовець.

Така довідка видається відповідно до наказу командира військової частини про результати службового розслідування щодо поранення (травми, контузії, каліцтва) військовослужбовця.

Нагадаємо, від 1 лютого 2023 року почав діяти новий порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС. Наразі нарахування залежатимуть від того, чи перебуває боєць в тилу або безпосередньо в зоні бойових дій.