В Україні змінили правила кредитування для жителів зони ООС

Новий закон гарантує збереження прав людей, які опинились у складному фінансовому становищі через війну на Донбасі, кажуть в Офісі президента.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що скасовує заборону нараховувати пені та штрафи на основну суму заборгованості за кредитами, які брали після 1 травня 2021 року українці, які проживають на території проведення антитерористичної операції на Донбасі (крім окремо визначених населених пунктів).

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Про це сьогодні ,12 червня, повідомила пресслужба глави держави.

Відповідні положення застосовуються до договорів, укладених після 1 травня або до яких після цієї дати за погодженням сторін вносилися зміни щодо продовження строків, зменшення розміру відсотків і штрафів.

"Тобто українці, які проживають у зоні проведення АТО/ООС і мають заборгованість за кредитами, взятими до травня цього року, і надалі мають право не платити пеню та штрафи на основну суму заборгованості", - зазначають в Офісі президента.

Закон також скасовує заборону на звернення стягнення на заставне майно за кредитами, що оформлені після травня 2021 року під заставу нерухомості, яка належить громадянам і представникам малого й середнього бізнесу та розташована в зоні проведення АТО/ООС.

У звязку з цим забороняється виселяти громадян із житлових будинків, переданих в іпотеку за чинними кредитними договорами, навіть на підставі судового рішення про звернення стягнення на об’єкт іпотеки.

"Це гарантує збереження прав для людей, які мали або мають складне фінансове становище через проведення АТО/ООС, але водночас спростить доступ громадянам, котрі володіють нерухомістю в Луганській, Донецькій та частині Харківської області, до банківського кредитування, зокрема державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%" на рівних умовах з усіма громадянами України", - наголошують в ОП.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Зазначимо, відповідни закон "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" для відновлення законних прав і свобод громадян щодо управління власним майном та отримання кредитних послуг" підтримала 19 травня Верховна Рада.

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