В Україні змінили правила поділу на карантинні зони: що і як оновили

Нині для всієї країни встановлено "зелену" зону.

Уряд подовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року, але встановив на всій території країни "зелений" рівень епідемічної небезпеки. Паралельно внесено зміни до правил введення кольорових зон адаптивного карантину: тепер "зелена" та "жовта" зони можуть запроваджуватися одночасного у всіх регіонах.

Про це повідомляє МОЗ.

"Помаранчеву" та "червону" зони будуть визначати в межах регіону, зважаючи на епідемічну ситуацію з коронавірусом. За новими правилами, уся територія країни одночасно повернеться до "жовтої" зони, якщо протягом трьох днів поспіль одна з цих ознак буде у всій України:

кількість виявлених нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів — більше ніж 75;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та експрестесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) — більше як 4 відсотки;

кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;

наявності підстав для встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки на території принаймні одного регіону.

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Як і раніше, введення "жовтого" зони визначатиме державна ТЕБ та НС за ініціативи голови МОЗ. Якщо сім днів поспіль показники нормалізуються, так само комісія переведе країну до "зеленого" рівня. У разі погіршення показників в певному регіоні та встановленні "червоного” рівня епідемічної небезпеки вся інша територія країни перебуватиме на "жовтому” рівні.

Після введення "жовтого" рівня у всіх регіонах будуть діяти такі обмеження:

обов'язковий масковий режим та соціальна дистанція;

проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. метри площі будівлі або території;

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів.

На "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки не має додаткових обмежень та визначатимуться вони сигнальним про наближення регіону до червоної зони. Але місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

У разі запровадження "червоної" зони зберігаються всі попередні обмеження, а також забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на виніс,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеознімання.

В “червоній” зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

Нагадаємо, в Україні тимчасово припинять контролювати дотримання самоізоляції. Обов'язкову карантинну вимогу скасували, допоки країна перебуватиме у "зеленій" зоні обмежень.

Як повідомлялося, в Україні скасовано обов'язкову наявність негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР після повернення з-за кордону, аби не проходити самоізоляцію. Йдеться про громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання.

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