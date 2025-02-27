В Україні змінились правила перетину кордону для перевізників гуманітарних та медичних вантажів

Тепер всі вони повинні дотримуватися загальних правил, встановлених для інших категорій громадян.

В Україні водіям, які займаються перевезенням гуманітарних вантажів, доведеться діяти за новими правилами, оскільки Кабмін змінив механізм їхнього пропуску через кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах", - йдеться у повідомленні.

Кабмін змінив правила перетину кордону для водіїв гуманітарних вантажів, виклавши пункт 2-8 у новій редакції постанови №213. Тепер пропуск залежить від загальних правил для окремих категорій громадян.

Повідомляється, що з ініціативи уряду змінилися правила виїзду для чоловіків 18-60 років, які перевозять гуманітарну допомогу та медичні вантажі під час воєнного стану: тепер вони повинні дотримуватися загальних вимог, без погодження з Мінрегіоном або військовими адміністраціями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Мінкульт запропонував зміни до законодавства, щоб припинити незаконне використання дозволів на виїзд митців за кордон. Від 3 березня митці не зможуть виїхати за кордон

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