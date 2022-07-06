В Україні змінилися ціни на новобудови: де відновлюється будівництво

В Україні змінилися ціни на новобудови: де відновлюється будівництво

Відновлення будівництва продовжується. Однак росте собівартість, а старт нових черг відкладається.

В Україні змінилися ціни на новобудови. У липні ціна м2 нового житла в середньому більша за лютневу. Так, в Києві - близько 1 310 доларів м2, на Дніпропетровщині - 1 080 доларів, Львівська область - 900 доларів.

Про це повідомляє ЛУН.

Фото: ЛУН

Водночас кількість продажів значно нижча за довоєнну. Забудовники аргументують це двома чинниками. По-перше, росте собівартість будівництва, по-друге, старт будівництва нових черг відкладається.

Відновлення будівництва продовжується, але не рівномірно по регіонах. У західних областях показник сягає 90%, в Одеській області – понад 60%, в столиці – 40%.

Фото: ЛУН

Нагадаємо, мешканці висотки в Ірпені взялися самостійно збирати кошти, щоб полагодити кілька зруйнованих снарядами поверхів.

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