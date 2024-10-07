В Україні змінилися ціни на популярні фрукти й овочі: що та скільки коштує

В Україні ціни на цибулю продовжують зростати, попри велику пропозицію. Водночас картопля здешевшала через збільшення імпорту. Гранати й лимони стали популярними товарами завдяки постачанням з Узбекистану та Єгипту.

Про це пишуть аналітики EastFruit.

Минулого тижня спостерігалося помітне зростання пропозиції ріпчастої цибулі.

Попри значне збільшення кількості оголошень про продаж цибулі, її ціна продовжує зростати, що викликає подив у експертів ринку. Зазвичай надлишок пропозиції призводить до зниження цін, але в цьому випадку можливі причини включають зростання попиту або затримки в логістиці.

EastFruit

Окрім цибулі, спостерігається значне зростання попиту на білокачанну капусту, продажі якої подвоїлися за тиждень. Також активізувалися продавці пекінської капусти, що свідчить про наростання пропозиції цього овоча. Водночас попит і пропозиція на томати дещо знизилися. На українському ринку з’являється новий підхід до переробки томатів, коли помідори з полів направляються на заморожування.

Протягом минулого тижня значно зріс попит на гарбуз, продажі якого подвоїлися у порівнянні з попередніми періодами. Стабільний попит зберігся на салати та зелень, які продовжують займати значну частину оголошень. Незважаючи на підвищення цін на деякі продукти, як-от солодкий перець і кабачки, ціни на цвітну капусту та броколі трохи знизилися.

EastFruit

У фруктовому сегменті ринку спостерігаються зміни: яблуко залишається лідером продажів і його популярність зростає. Крім українських яблук, з'явилися пропозиції імпортних яблук з Туреччини, що розширює вибір для покупців.

На ринку фруктів спостерігається зростання попиту не лише на яблука, але й на гранати та лимони, особливо з Узбекистану. Також активний імпорт гранатів з Туреччини та Ірану, а Єгипет пропонує лимони. Виноград залишається популярним, зокрема завдяки постачанням з Узбекистану. Однак обсяги продажів хурми зростають, тоді як сезон кавунів добіг кінця.

Загалом в Україні за останній тиждень спостерігалися зміни цін на овочі та фрукти: ціни на ріпчасту цибулю продовжують зростати, а картопля здешевшала через ранній імпорт. Білокачанна капуста й томати залишаються дорогими через великий попит.

Серед фруктів триває тенденція до підвищення цін, зокрема на груші, виноград і персики. Зростання вартості також торкнулося хурми та гранатів, незважаючи на зростання конкуренції серед постачальників з різних країн.

Крім того, ціни на малину в Україні досягли рекордних рівнів і зросли на 310% порівняно з минулим роком через обмежену пропозицію.

Раніше стало відомо, що зростання цін на продукти харчування відбуватиметься поступово, найімовірніше, восени. Воно пов’язане з використанням генераторів у переробній промисловості.

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