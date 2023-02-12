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В Україні зміниться ціна на яйця: коли і якою буде вартість

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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В Україні зміниться ціна на яйця: коли і якою буде вартість

Навесні буде більш відчутна зміна цін на яйця.

В Україні ціни на курячі яйця можуть знизитися на 10-15% вже в лютому-березні цього року. Ще більше удешевлення на яйця очікується після Великодня – 35-40%.

Про це сказала Світлана Литвин, аналітикиня УКАБ (Українського клубу аграрного бізнесу) в коментарі OBOZREVATEL.

Вона пояснила, що поголів’я курей-несучок поступово відновлюється, тому і ціна в найближчі два місяці на яйця може знизитися.

"Більш суттєве зниження ціни спостерігатиметься після Великодня, який буде на початку квітня цього року. Тоді діятимуть одразу два фактори: збільшення пропозиції від домогосподарств через більш теплу погоду, а також зменшення попиту населення після Великодніх свят. Тому в той період можна очікувати ціну на 35-40% нижче від поточної", – сказала Литвин.

Нагадаємо, в Україні з'являться нові вимоги щодо продажу курячих яєць. Очікується, що продаватимуть товар за категоріями: якість, вага, зовнішні особливості.

Як повідомлялося, в Україні дорожчає морква, ціни на яку почали підвищуватись ще напередодні новорічних свят. Таку цінову ситуацію галузеві експерти пов’язують зі зниженням виробництва цього овоча.

Наскільки 2022 року здорожчав набір однакових продуктів, читайте тут.

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Дата публікації
Перегляди
1595
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