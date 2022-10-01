В Україні зміниться робота дитячих садочків: що чекає на батьків та вихователів

У Верховній Раді України був зареєстрований законопроєкт, згідно з яким проведуть реформу дошкільної освіти, тобто дитячих садків.

Ініціатори нововведень розповіли, на що слід чекати батькам та вихователям.

Що очікувати батькам

Насамперед, можна чекати на максимальне зменшення рівня наповненості груп. Тоді діти зможуть навчатися з врахуванням всіх їхніх потреб та інтересів. Також батьки зможуть віддавати дитину до груп з різною формою освіти, серед яких буде і дистанційна.

В законопроєкті передбачається створення центрів педагогічної і психологічної підтримки батьків. Там їм допоможуть зрозуміти, що дитині цікаво в цьому віці, як її правильно розвивати.

Чиновники пообіцяли також усунути систему черг, яка наразі існує. Якщо буде така необхідність - почнуть діяти так звані мобільні дитячі садки для віддалених населених пунктів.

Врахували і воєнний стан. А тому передбачили покращення безпеки дітей. Місцева влада обіцяє сприяти облаштуванню садочків укриттями.

На що чекати вихователям

Педагоги зможуть отримати скорочення часу на роботу, а також адекватніший обсяг навантаження. З'явиться і гарантія відпочинку - тобто вихователі отримають щорічну оплачувану відпустку на 56 днів.

Також обіцяють встановити "повну академічну свободу". Тобто працівник дитячого садочка отримає право самостійно вибирати освітню програму, а ще створювати свої програми або брати участь в їхньому створенні.

Що ще зміниться в роботі дитячих садочків

В садочках за цим законопроєктом зможуть використовувати чи створювати освітні програми на основі різного інформаційного та навчально-методичного забезпечення.

Також закладам дозволять самостійно визначати структуру і тривалість навчального процесу, порядок харчування дітей, їхнього медичного обслуговування, а ще формувати перелік додаткових послуг.

В закладах освіти буде повна фінансова та кадрова незалежність, а також фінансові державні гарантії. Наприклад, принцип "кошти йдуть за дитиною".

Місцева влада зможе організувати компенсації за витрати на здобуття освіти у приватному дитячому садочку. Якщо у державному закладі дитині не вистачить місця, місцевою владою буде профінансоване її місце у приватному секторі.

Коли саме ми зможемо відчути зміни, не повідомляється. Але, скоріш за все, станеться це вже після закінчення війни.