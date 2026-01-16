В Україні змінюють комендантську годину: дозволять пересування вночі

Комендантська година.

В Україні змінюють правила комендантської години. Відтепер можна вільно пересуватися вулицями в комендантську годину.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

«Змінюємо правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину. Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися „Пунктів незламності“, зокрема й вночі», — повідомив урядовець.

Очільник Міненерго наголосив, що у зв’язку із масованими атаками РФ по українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. З його слів, це необхідно для максимальної скоординованості дій усіх служб в Києві, в регіонах та громадах.

Шмигаль наголосив, що є низка завдань, які визначені спільно з Кабінетом міністрів:

Посилюється робота Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці та Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах міста Києва та Київської області. Перші засідання обох штабів уже проведено. Змінюються правила пересування громадян на вулиці в комендантську годину. Люди зможуть вільно пересуватися для того, щоб дістатися до «Пунктів незламності», зокрема й вночі. Уряд рекомендує НКРЕКП у найкоротший строк переглянути і максимально спростити підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Розгляд та погодження проєкту за 2 дні. Отримання технічних умов — 2 дні. Обстеження та опломбування вузла обліку також за 2 дні. Перерозподіляться резервне обладнання між регіонами, враховуючи критичність потреб для об’єктів життєзабезпечення. Державні компанії, насамперед «Укрзалізниця» і НАК «Нафтогаз» повинні терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом ОЗП 2025/26 року в обсязі не менше 50% від загального споживання.

Нагадаємо, напередодні віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що в Україні дозволять порушувати комендантську годину. Однак, наголошував він, жодних самовільних рішень на місцях бути не може. Дозвіл на пересування у заборонений час надаватиметься винятково за участі військового командування та Рад оборони.

Пізніше президент Володимир Зеленський поінформував, що будуть ухвалені рішення щодо послаблення комендантської години. З його слів, заходи впроваджуватимуть лише в тих регіонах і населених пунктах, де це дозволяє безпекова ситуація.