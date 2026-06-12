Зміни у війську: нові контракти, виплати та повернення військових із СЗЧ

В Україні планують реформу війська / © Associated Press

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Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський представив реформу в Силах оборони. Серед змін — нові контракти у війську, зарплати до 460 тисяч гривень та поетапне звільнення зі служби.

Основні зміни у війську, які анонсував Зеленський

Виплати та нова бонусна система

Виплати у рамках піхотно-штурмового контракту будуть вираховувати так: 10 тисяч грн за день на позиціях, 20 тисяч — це базове військове забезпечення, 20 тисяч — за добу ударно-пошукових дій, а 40 тисяч — за день штурму (з просуванням вперед).

Також для військовослужбовців за контрактами передбачені й інші винагороди: 100 тисяч грн — за кожного взятого в полон та 15 тисяч за кожного вбитого в контактному або стрілецькому бою. Крім того, раз на рік можна отримати виплату на оздоровлення від 20 000 гривень.

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Зросте мінімальна зарплата в тилу — від 20 до 30 тисяч гривень. Зростуть і виплати для командування бойових підрозділів: для комбригів — від 50 тисяч до 150 тисяч грн, а для командирів корпусів — від 92 тисяч до 230 тисяч грн.

Нові контракти у війську

Реформа передбачає появу трьох нових контрактів:

Піхотно-штурмовий контракт (для піхотинців, штурмовиків, бойових медиків, навідників, механіків-водіїв та інших) — термін служби — від понад шести до 14 місяців. Відстрочка після контракту від шести місяців. Середня зарплатня 300 тисяч грн в місяць, максимум може сягати до 460 тисяч.

Бойовий контракт (для пілотів БпЛА, операторів НРК, РЕБ, артилеристів та інших) — термін служби — 24 місяці (відстрочка після контракту — від шести місяців). Заробітня плата від 30 до 120 тисяч грн на місяць.

Базовий контракт (для тилових і небойових посад — діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших) — термін служби складає два роки, а відстрочка після контракту — шість місяців. Зарплатня — від 30 тисяч грн на місяць.

Під час служби за бойовим контрактом військовий отримує більші виплати, чим ближче він до першої лінії фронту. Військовослужбовці, що підписали базовий контракт, можуть обрати бойову посаду та отримувати більші виплати.

Повернення із СЗЧ

В Україні запускають оновлений спрощений механізм повернення після СЗЧ, який діятиме лише 100 днів. Скористатися ним на першому етапі зможуть військовослужбовці ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ). Згодом до системи долучиться й Нацгвардія.

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Повернутися можна в межах тієї структури, з якої військовий вчинив СЗЧ (наприклад, із ЗСУ — лише у ЗСУ). Водночас військові зможуть самостійно обрати один з 55 підрозділів із найвищими показниками ефективності. Перелік буде в застосунку «Армія+».

© Міністерство оборони України

Військових з найбільшим досвідом на передовій звільнять до кінця року

Української армії військових, які найдовше служать і провели найбільше часу на фронті, почнуть поступово звільняти до кінця року.

Рекрутинг іноземців

Крім того, влада анонсувала відкриття ринку рекрутингу іноземців. До відбору добровольців планують залучати приватні рекрутингові компанії.

“Відкриваємо ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів та збереження життів українських військових.

Наша мета — до 30–50% посад штурмовиків та піхотинців заповнити іноземцями», — повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

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Також президент анонсував подальше спрощення переведень для воїнів, більше можливостей зростати в армії і більше позитивних стимулів, щоб приєднатися до оборони.

“Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються, за це літо покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень«, – підсумував президент.

© Міноборони України

Зазначимо, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Міноборони готує реформу щодо підвищення виплат військовим та терміни служби. Уряд буде готовий вийти з нею «в найближчі тижні».

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді Свириденко повідомила про роботу над доплатами для військовослужбовців.

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“Це великі кошти. Ми зараз обраховуємо, яким чином збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як в цьому році, так і в наступних періодах«, — пояснила вона.

Очільниця Кабміну додала, що реформа передбачає також визначення більш конкретних термінів служби

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