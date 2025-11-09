В Україні змінюються вимоги до пакування харчових продуктів

В Україні посилять вимоги до безпечності упаковки продуктів харчування / © Pixabay

Від 19 листопада поточного року набирає чинності Закон України № 2718-IX «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами».

Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби.

Зазначається, що закон запроваджує сучасні європейські стандарти безпечності для всіх матеріалів, що контактують із харчовими продуктами — від упаковки, посуду, тари та кришок до обладнання, що використовується у виробництві харчів.

Як пояснили у відомстві, в Україні вперше на законодавчому рівні встановлюються чіткі вимоги до безпечності харчової упаковки та матеріалів, які не повинні виділяти в продукти шкідливих речовин чи сторонніх запахів.

Зокрема, закон зобов’язує виробників та імпортерів:

впровадити належну виробничу практику (GMP)

декларувати відповідність матеріалів встановленим вимогам

контролювати міграцію хімічних речовин із упаковки в продукти

здійснювати наукову оцінку ризиків

забезпечувати правильне маркування упаковки

Водночас передбачається перехідний період — матеріали та предмети, виготовлені до 19 листопада 2025 року, можуть перебувати в обігу до завершення строку придатності.

Наголошується, що після впровадження норм закону українські виробники отримають можливість виходити на європейські ринки з пакуванням, яке відповідає цивілізованим вимогам якості.

