З 1 грудня 2021 року зросли розміри аліментів в Україні / Pexels

В Україні змінився розмір аліментів на дитину: хто може заплатити понад 26 тис. гривень

В Україні змінився розмір аліментів на дитину: хто може заплатити понад 26 тис. гривень

З 1 грудня 2021 року в Україні відбулося зростання прожиткового мінімуму для дітей, що призвело до низки інших змін. Зокрема, збільшився розмір аліментів, як максимальних, так і мінімальних. Дізнатися більше – в матеріалі ТСН.ua.

Це сталося тому, що мінімальний розмір аліментів не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини. Про зростання повідомили в Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Як саме змінилися виплати аліментів на дитину

З 1 грудня 2021 року мінімальний розмір аліментів становить:

на дитину віком до 6 років – 1050 грн/місяць;

на дитину віком від 6 до 18 років – 1309 грн/місяць.

Максимальний розмір аліментів, який не повинен бути меншим, ніж 10 прожиткових мінімумів на дитину, також збільшився:

до 6 років дитина повинна отримувати 21 тис. грн/місяць;

від 6 до 18 років виплати зросли до 26 180 грн/місяць.

Визначити розмір аліментів можуть батьки самостійно шляхом домовленості. Якщо ж цього не трапилося, звертаються в суд. На розмір впливають різні доходи платника аліментів. А саме:

Також читайте Можуть відбирати землю: до Верховної ради поданий законопроєкт про відчуження земельної ділянки

основна заробітна плата;

усі види доплат і надбавок до зарплати;

отримані винагороди чи премії;

стипендії і пенсії;

допомога по безробіттю;

дивіденди та інші.

Нагадаємо, що збільшення розміру мінімального заробітної плати, яка також зросла з 1 грудня 2021 року, вплинуло також і на деякі соціальні виплати. Зокрема, допомога по безробіттю наразі становить 9924 грн (було 9516 грн).