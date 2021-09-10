В Україні змінять адаптивний карантин: Ляшко розповів про запровадження "жовтої" і "червоної" зон

В Україні змінять адаптивний карантин: Ляшко розповів про запровадження "жовтої" і "червоної" зон

"Жовта" зона буде введена після ухвалення змін до постанови про адаптивний карантин.

В Україні працюють над змінами до адаптивного карантину. Щойно їх внесуть до постанови про адаптивний карантин, в Україні введуть "жовтий" рівень епіднебезпеки.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24".

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Ляшко пояснив, що юридичні правки для внесення змін до адаптивного карантину наразі МОЗ відпрацьовує з Міністерством юстиції.

"Щойно буде висновок Міністерства юстиції, ми будемо просити прем'єра скликали позачерговий Кабмін, де буде розглянуте питання внесення змін до постанови про адаптивний карантин", - висловився голова МОЗ.

Міністр нагадав, що карантин набуде чинності через сім днів, після того, як уряд схвалить відповідну постанову.

"Тоді будуть всі підстави національної комісії ТЕБ та НС зібратися і оголосити на території України жовтий рівень епідемічної небезпеки, а "червоний" буде встановлюватися для певної конкретної області", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що від понеділка, 13 вересня, в Україні можуть ввести "жовтий" рівень епіднебезпеки, а у регіонах, де найгірші показники з коронавірусу, карантин можуть посилити ще більше.

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